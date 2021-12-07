В Элисте следователи проводят проверку из-за обнаружения тела 60-летней женщины

В Элисте обнаружили тело 60-летней женщины
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Элисте следователи начали проверку по факту обнаружения тела 60-летней женщины. А также двое ее родственников были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.
Следователи выяснили, что утром 6 декабря в одном из частных домов Элисты был обнаружен труп женщины. Его нашли родственники, которые впоследствии попали в больницу с отравлением угарным газом.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия.
- В рамках проверки будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания. Причиной образования угарного газа мог стать неисправный газовый котел в ванной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в тексте сообщения.
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