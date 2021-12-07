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Происшествия7 декабря 2021 13:29

Ростовчанка получила 8 лет колонии за расправу над парализованным сожителем

Она забила мужчину до смерти «на почве неприязненных отношений»
Ангелина СКИБА
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Приговор пока в законную силу не вступил и его еще можно оспорить

Приговор пока в законную силу не вступил и его еще можно оспорить

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростова получила 8 лет лет колонии общего режима за жестокую расправу над парализованным сожителем. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как выяснили сотрудники ведомства, 61-летняя ростовчанка нанесла беспомощному мужчине около 120 ударов разными предметами - ранее сообщали, что она использовала кухонный топорик, молоток и нож. Причем женщина без разбора била жертву по голове и туловищу. От полученных ран пострадавший умер на месте. Эта трагедия произошла в октябре 2020 года.

Как уже было сказано, подозреваемую осудили за это преступление, но приговор пока в законную силу не вступил, поэтому его еще можно оспорить.

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