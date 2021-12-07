Открытие главной новогодней елки Ростова состоится 28 декабря

Ель обернут гирляндами и украсят игрушками, звездами и снежинками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие главной елки Ростова состоится 28 декабря. Зеленую красавицу уже установили перед входом в парк имени Максима Горького, теперь ее должны нарядить. Об этом сообщил на своей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Будут новые украшения. Используют новогоднюю иллюминацию, светодиодные игрушки, гирлянду, сноуфорды, звезды, снежинки и шары. Уверен, что жителям и гостям города наша новогодняя ель очень понравится, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что само праздничное дерево тоже совсем новое. Высота - 24 метра, это на 2 метра выше, чем было в прошлом году. К слову, «ростовчанка» также превосходит 22-метровую новочеркасскую ель, которую не так давно назвали самой высокой в регионе.

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