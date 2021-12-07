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Происшествия7 декабря 2021 14:42

Задержанного нашли умершим в одном из донских отделов МВД

Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством
Ангелина СКИБА
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Сейчас правоохранители проводят проверку

Сейчас правоохранители проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 7 декабря, в белокалитвинском отделе полиции умер мужчина. Сейчас по этому факту проводят проверку, сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, скончался задержанный. Участковый поймал его вместе с двумя товарищами, мужчины устроили разборки в поселке Синегорка. Они пытались выломать дверь в одном из жилых домов.

Когда нарушителей привезли в участок, один из них все еще был агрессивным и вел себя вызывающе. Чтобы он немного успокоился, его отвели в камеру. Однако, по предварительным данным, через время задержанный решил лишить себя жизни. Полицейский нашел его уже без сознания. Первая помощь не помогла, вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

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Сейчас по факту произошедшего проводят проверку, все материалы направят в полицию (подробности)