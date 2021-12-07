Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 декабря: в городе пробки в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Социалистической, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Погодина, проспектах Ленина, Кировском, Богатяновском Спуске.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Зоологическая, Мадояна, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, переулку Ольховскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Троллейбусной, Киргизская, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, Селиванова, 14-я Линия переулку Сальскому, Хоперскому и Беломорскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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