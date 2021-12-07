В Ростове вырубят часть Кумженской рощи Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице для строительства Западной хорды запланировали вырубить 16 тысяч квадратных метров деревьев. Растения располагаются на территории Кумженской рощи. Об этом говорится в тексте заключения общественных обсуждений изменений генплана города.

В ходе общественных слушаний, городские власти приняли решение вырубить часть деревьев в роще. Также сообщалось, что взамен вырубленных деревьев новые саженцы появятся на территории Советского района, но на каком именно участке, пока неизвестно.

- Предлагаемый вариант трассы дороги является оптимальным по затратам на строительство и причиняемому ущербу окружающей среде, - говорится в тексте заключения сотрудников комиссии.

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Однако в противном случае будут снесены 300 домов на Всесоюзной.