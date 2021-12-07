В донской столице выставили на продажу вещевой рынок

В Ростове продается вещевой рынок в Александровке
Фото: с сайта объявлений "Авито".
В донской столице был выставлен на продажу вещевой рынок, находящийся в микрорайоне Александровка. Объявление было опубликовано на одном из популярных сайтов.
В объявлении говорится, что рынок занимает семь тысяч квадратных метров. Покупателю придется заплатить за него 29,5 миллиона рублей. Здесь имеется торговая площадка с арендаторами и павильонами площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
В настоящее время на рынке трудятся около 70 арендаторов, а также здесь располагаются офисы мобильной связи которые оплачивают аренду за вышки, имеющиеся на участке.
На рынке имеется система видеонаблюдения, контроля выручки и охранная.
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