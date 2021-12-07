В Ростовской области комиссия не помиловала ни одного из заключенных

В Ростовской области не помиловали ни одного из заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе во вторник, 7 декабря, состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На рассмотрение было подано 18 ходатайств осужденных. Стоит отметить, что лишь двое из них совершили преступления небольшой степени тяжести. Остальные причастны к тяжким и особо тяжким правонарушениям, а именно: убийствам, разбоям, хищениям, мошенничеству, незаконному обороту наркотиков.

- Ни одно из ходатайств комиссия не поддержала, - говорится в тексте сообщения.

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