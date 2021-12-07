Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 20:43

В Ростовской области комиссия не помиловала ни одного из заключенных

Ходатайства были получены от 18 заключенных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области не помиловали ни одного из заключенных

В Ростовской области не помиловали ни одного из заключенных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе во вторник, 7 декабря, состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На рассмотрение было подано 18 ходатайств осужденных. Стоит отметить, что лишь двое из них совершили преступления небольшой степени тяжести. Остальные причастны к тяжким и особо тяжким правонарушениям, а именно: убийствам, разбоям, хищениям, мошенничеству, незаконному обороту наркотиков.

- Ни одно из ходатайств комиссия не поддержала, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу смело смотреть сыну в глаза!»: профессор 8 лет ходит по судам, хотя уже отсидел срок.

Мужчина рассказал, что на скамью подсудимых его привела любовь. Но, как оказалось, в жизни это не главное.