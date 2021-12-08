Электроинструменты и садовый инвентарь похитил злоумышленник с дачи дончанина

В Ростовской области злоумышленник похитил у дончанина электроинструменты и садовые принадлежности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области местный житель лишился электроинструментов и всего садового инвентаря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина обратился в местный отдел полиции и сообщил, что на его дачном участке была совершена кража Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им удалось найти и задержать подозреваемого.

Им оказался 34-летний житель Октябрьского района. Отрицать свою вину он не стал и рассказал, что проник на участок, пока хозяев не было дома, ломиком злоумышленник сорвал навесной замок и похитил оттуда болгарку, сварочный аппарат, шуруповерт и другие ценные инструменты. Все похищенное он сложил в свой автомобиль и отвез домой. Подозреваемый признался, что все это он взял для личного пользования. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове поймали подозреваемую в краже из ювелирного салона цепочки за 220 тысяч.

Ювелирное изделие просто вырвали из рук у продавца.