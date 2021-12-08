Отделочные работы в здании ЦГБ будут стоить более двух миллионов рублей

В Ростове за два миллиона сделают отделку в ЦГБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице проведут отделочные работы в здании Центральной городской больницы имени Семашко. На эти нужды планируется потратить более двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 декабря. После работы комиссии будет определен победитель. Ему предстоит провести завершающие и отделочные работы внутри здания.

Финансирование будет осуществляться из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Работы необходимо завершить за 20 дней после поступления заявки на их выполнение от заказчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт тротуара на подъезде к станице Хомутовской будет стоить около 1,6 миллиона рублей.

Средства будут выделены из регионального бюджета.