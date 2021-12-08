Двое пожилых мужчин пострадали при пожаре в Шахтах

В Шахтах пенсионеры пострадали при пожаре в частном доме Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области при пожаре пострадали двое пожилых мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, около полудня в городе Шахты. На улице Питерской загорелся частный дом. Заметившие огонь и дым соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 20 квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действиям спасателей, из огня удалось вытащить 69 и 70-летнего мужчин, но получить ожоги они все-таки успели. Пенсионеры были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

Возгорание было локализовано к 12:08, а полностью пламя удалось потушить уже через четыре минуты после этого. Причиной пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались девять человек личного состава и три единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Спасатели потушили пламя за 11 минут.