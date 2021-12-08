В Таганроге начали второй этап реконструкции трамвайной инфраструктуры

Первый этап модернизации уже завершили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области приступили ко второму этапу реконструкции трамвайной сети Таганрога. Теперь обновят пути, по которым должен курсировать маршрут №2. Эту информацию озвучили на заседании рабочей группы по комплексному развитию города, сообщает сайт донского правительства.

На втором этапе планируют построить более 35 км трамвайных путей, собираются отремонтировать депо и пять тяговых подстанций, закупят 50 единиц подвижного состава, а также установят 76 остановок. Первый этап модернизации уже завершили, за это время закупили 10 новых низкопольных трамваев.

Параллельно для повышения туристической привлекательности в Таганроге привели в порядок 11 участков дорог, построили детскую площадку и облагородили пространство в сквере ЮФУ. Также сейчас ведут благоустройство в парке имени 300-летия Таганрога и в роще «Дубки».

Кроме того, власти рассматривают вопрос создания единой концепции реконструкции Пушкинской набережной и территории морского вокзала. Это обсудят с жителями города в начале будущего года.

- Перед нами еще много нерешенных задач. Они непростые, комплексные и зачастую носят межотраслевой характер. Главное - качественная подготовка всех проектов, синхронизация действий структур. Делать все нужно качественно и в срок, - подчеркнул заместитель губернатора Александр Скрябин.

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