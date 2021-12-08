На Дону в образцах молочной продукции нашли кишечную палочку

Несоответствия установили в 5 из 15 образцов творога Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области некоторые образцы молочной продукции содержали кишечную палочку. В целом же нормам не соответствовали пробы кефира, творога, сметаны и даже мороженого. Это выявили по время специальной проверки, сообщила на пресс-конференции и. о. директора областного департамента потребрынка Наталья Багрянова.

- Из 30 образцов сливочного масла несоответствия выявили в 10. Эта продукция не подходила по ряду физико-химических показателей. По результатам исследований творога несоответствия установили в 5 из 15 образцов. При этом в двух обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Исследования сметаны показали неутешительные результаты в 5 из 15 случаев, - рассказала Наталья Багрянова.

Так, например, забраковали одну из марок кефира и пломбир из Липецкой и Ярославской областей. К слову, специалисты также оказались недовольны качеством салатов, которые производят в магазинах и гипермаркетах. Некачественными оказались 30 образцов. Часть из них не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, некоторые имели неверную маркировку.

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