Молодые атомщики Ростовской АЭС представили экопроект «Чистый город начинается с тебя» главе Росатома

Фото: Ростовская АЭС

Молодые специалисты Ростовской АЭС Александр Морозов и Надежда Неволина приняли участие в VII Международном форуме гражданского участия #МыВместе, в рамках которого Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провел встречу с волонтерами отрасли и заслушал восемь наиболее значимых докладов социального направления.

Социально-экологический проект Ростовской АЭС «Чистый город начинается с тебя» презентовал один из руководителей проекта, инженер цеха централизованного ремонта атомной станции Александр Морозов. Экопроект «Чистый город» молодые атомщики Ростовской АЭС запустили год назад. Он направлен на поиск решений экологических проблем, популяризацию экопривычек и принципов грамотного обращения с отходами. Одна из главных его целей – создание комфортной городской среды.

Александр Морозов рассказал главе Госкорпорации о достигнутых результатах и планах на будущее. В рамках реализации проекта подписано трехстороннее соглашение между Ростовской АЭС, администрацией г. Волгодонска и Департаментом строительства и городского хозяйства, достигнута договоренность с региональным оператором, который принимает отходы после уборки территорий и предоставляет спецтехнику и рабочих для проведения субботников. Проект вошёл в состав платформы "Умный город Росатома", и поэтому принято решение о разработке программного модуля «Чистый город начинается с тебя». За год проведено более 20 экомероприятий, в числе которых - субботники, экоуроки в школах, велоэкозаезды и т.д. Проект активно продвигается в социальных сетях и находит широкий отклик среди населения г. Волгодонска.

Фото: Ростовская АЭС

В планах команды проекта – объединить четыре присутствующих в Волгодонске дивизиона Росатома для совместной работы по созданию комфортной городской среды в Волгодонске.

Алексей Лихачёв дал высокую оценку инициативе волгодонских атомщиков и подчеркнул актуальность проекта для всех атомных городов.

- Конечно, для начала необходимо погрузить в проект не только работников атомной станции, но и все предприятия атомной отрасли в Волгодонске. Если получится вести большую просветительскую и организационную работу по экологии, такой проект я с удовольствием растиражирую на отрасль. Мы даже сможем вынести этот проект на обсуждение на форум атомных городов следующего года, - отметил Алексей Лихачёв.