Тренер посвятил большую часть своей жизни донскому футболу. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 8 декабря, ушел из жизни бывший игрок и тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула. Информацию об этом опубликовали на сайте клуба.

- Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Игорь Гамула начал свою тренерскую карьеру в 1992 году. Тогда он был наставником херсонской «Таврии». Потом специалиста пригласили в новороссийский «Черноморец», где он проработал с 2001 по 2006 года.

После этого Гамула следил за подготовкой футболистов «Даугавы» и «Закарпатья», а в 2011 году пришел в «Ростов». У желто-синих он сначала был тренером-селекционером, а немного позже возглавил молодёжный состав. Также некоторое время после отставки Миодрага Божовича специалист исполнял обязанности главного тренера основного состава команды. Как игрок Игорь Гамула является обладателем Кубка СССР и победителем Второй лиги СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Игорь Гамула, бывший главный тренер ФК "Ростов"

Игорь Гамула умер в возрасте 61 года (подробности)