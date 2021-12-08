Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт8 декабря 2021 7:52

Ушел из жизни бывший игрок и тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тренер посвятил большую часть своей жизни донскому футболу. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Тренер посвятил большую часть своей жизни донскому футболу. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 8 декабря, ушел из жизни бывший игрок и тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула. Информацию об этом опубликовали на сайте клуба.

- Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Игорь Гамула начал свою тренерскую карьеру в 1992 году. Тогда он был наставником херсонской «Таврии». Потом специалиста пригласили в новороссийский «Черноморец», где он проработал с 2001 по 2006 года.

После этого Гамула следил за подготовкой футболистов «Даугавы» и «Закарпатья», а в 2011 году пришел в «Ростов». У желто-синих он сначала был тренером-селекционером, а немного позже возглавил молодёжный состав. Также некоторое время после отставки Миодрага Божовича специалист исполнял обязанности главного тренера основного состава команды. Как игрок Игорь Гамула является обладателем Кубка СССР и победителем Второй лиги СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Игорь Гамула, бывший главный тренер ФК "Ростов"

Игорь Гамула умер в возрасте 61 года (подробности)