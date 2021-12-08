В Ростовской области к утру 8 декабря умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас наблюдают за состоянием 3463 заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за сутки произошло еще 35 летальных случаев среди пациентов c COVID-19. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Скончались 19 женщин от 45 до 94 лет, а также 16 мужчин от 53 до 88 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции оказались 9009 жителей Дона.

В стационарах медики сейчас наблюдают за состоянием 3463 заболевших. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 298.

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