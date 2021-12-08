Трое мужчин попали под статью после похищения знакомого в Ростовской области

Сейчас по этому делу еще ведут расследование Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области трое мужчин попали под статью после похищения знакомого. Сейчас подозреваемые уже под стражей, им грозит длительный тюремный срок. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, подозреваемые решили проучить знакомого, который написал на них заявление. Из-за этого им грозила уголовная ответственность. Мужчины пришли домой к «обидчику», избили его, пытали электрошокером, а потом перевели в подвал дома в хуторе Мечетном. Когда бандиты отвлеклись, пленник сбежал и обратился в полицию.

После недолгого разбирательства возможных похитителей поймали. Все это произошло в ноябре 2021 года. На допросе мужчины признали свою вину. Теперь в этом деле будут разбираться следователи и суд.

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