В Ростове нашли мертвым студента первого курса ЮФУ

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице нашли мертвым студента первого курса Южного федерального университета. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 8 декабря, подтвердили в пресс-службе вуза.

Деталей произошедшего сейчас раскрыть не могут, потому что все еще идет следствие - специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Известно только, что молодой человек, по предварительным данным, свел счеты с жизнью в одной из комнат общежития на Зорге, 28/2.

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