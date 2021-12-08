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Происшествия8 декабря 2021 14:38

В Ростове нашли мертвым студента первого курса ЮФУ

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства гибели молодого человека
Ангелина СКИБА
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Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице нашли мертвым студента первого курса Южного федерального университета. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 8 декабря, подтвердили в пресс-службе вуза.

Деталей произошедшего сейчас раскрыть не могут, потому что все еще идет следствие - специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Известно только, что молодой человек, по предварительным данным, свел счеты с жизнью в одной из комнат общежития на Зорге, 28/2.

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