Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 декабря: заторы в шесть баллов зафиксированы на дорогах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Социалистической, улице Московской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Шеболдаева, улице Нансена, улице Курской, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Лесопарковая, Международная, МОПРа, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Менжинского, Пановой, Селиванова, переулку Сальскому и Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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