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Общество8 декабря 2021 16:38

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, откуда взялись деньги на 24-метровую елку

Напомним, что дерево будет украшено новыми игрушками
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Логвиненко рассказал о средствах на городскую елку. Фото: Александра Какасьева

Логвиненко рассказал о средствах на городскую елку. Фото: Александра Какасьева

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко рассказал, откуда появились деньги на 24-метровую новогоднюю елку. Об этом этом он сообщил на расширенном планерном заседании в мэрии.

Ранее начальник управления культуры Яна Пилявская сообщила, что украшение появилось при помощи Алексея Логвиненко. Именно этот факт сити-менеджер и уточнил.

- Это не благодаря мне, это благодаря тому, что в октябре депутаты поддержали, нашли резервы в бюджете на приобретение новых красивых светящихся конструкций, - отметил Логвиненко.

До настоящего времени стоимость новой елки остается неизвестной. На сайте госзакупок о ее приобретении не сообщалось. Недавно Логвиненко сообщил, что украсят искусственное дерево новыми светодиодными игрушками.

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