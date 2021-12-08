В Ростове установят экран для поздравлений жителей из других регионов

На Соборном установят экран для поздравлений. Фото: Александра Какасьева

В донской столице будет установлен экран, предназначенный для поздравления с предстоящими новогодними праздникам жителей других регионов. Об этом сообщил глава управления управления наружной рекламы Артем Гусельников на прошедшем планерном совещании главы администрации.

Экран установят в переулке Соборном. Стоит отметить, что такое же оборудование появится еще в 18 российских городах. В это число вошла и культурная столица - Санкт-Петербург.

- Благодаря этой системе жители разных городов смогут видеть друг друга и поздравлять, - отметил Гусельников.

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