В донском регионе физрук заплатит штраф за смерть школьника

Донского учителя физкультуры приговорили к штрафу после смерти школьника Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Шолоховском районе учитель физкультуры заплатит штраф за смерть школьника. Такое решение вынес местный суд. Об этом сообщает объединенная объединенная пресс-служба судов.

В отношении педагога было возбуждено уголовное дело из-за произошедшего 11 февраля. В этот день один из школьников вместе с одноклассниками был в спортзале на уроке физкультуры. По неосторожности мальчик зацепился за волейбольную сетку и упал. Вечером ребенку стало плохо, он был госпитализирован медиками скорой помощи и, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице.

Суд установил, что учитель физической культуры "не обеспечил безопасные для здоровья условия пребывания детей на уроке и не проводил инструктаж по технике безопасности". Теперь учителю необходимо будет оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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