В Ростове запланировали ограничить движение на Большой Садовой для новогодних празднований

В Ростове для новогодних празднедств могут ограничить движение по Большой Садовой Фото: Кристина Круговых

В донской столице на время новогодних гуляний запланировали ограничить движение на улице Большой Садовой. Об этом шла речь на прошедшем планерном совещании главы администрации.

Глава городского управления культуры Яна Пилявская сообщила, что сценарий таких новогодних гуляний возможен только в случае снятия антиковидных ограничений. Горожане будут приглашены на открытие главной городской ёлки, которое состоится 28 декабря. А 31 декабря возле этой же новогодней красавицы ростовчане смогут встретить Новый год с широкими народными гуляниями. Именно для этого и планируется перекрытие Большой Садовой на отрезке от Буденновского до Семашко.

- Мы планировали ограничение движения 31 декабря для проведения массового народного праздника. Но пока вопрос открытый, будем проводить или нет, - сообщила Яна Пилявская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове установят экран для поздравлений жителей из других регионов.

Он появится в переулке Соборном.