В Ростове вышли из строя камеры видеофиксации, купленные к ЧМ-2018

В Ростове вышли из строя дорожные камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице перестали работать часть камер видеофиксации и починить их невозможно. Об этом сообщил глава управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев на планерном совещании главы администрации.

Видеокамеры вели наблюдение за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения. Всего их было установлено 98, но вышли из строя только 12 и починить их в настоящее время нет возможности, так как необходимые запчасти уже не выпускают.

На заседании шла речь об оборудовании, которое приобрели для проведения ЧМ по футболу в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области вместо трех управлений создадут новое ведомство.

Речь идет о министерстве, которое будет заниматься региональной политикой и массовыми коммуникациями.