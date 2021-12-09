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Общество8 декабря 2021 21:09

В Ростове вышли из строя камеры видеофиксации, купленные к ЧМ-2018

Из 98 не работают 12
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове вышли из строя дорожные камеры

В Ростове вышли из строя дорожные камеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице перестали работать часть камер видеофиксации и починить их невозможно. Об этом сообщил глава управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев на планерном совещании главы администрации.

Видеокамеры вели наблюдение за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения. Всего их было установлено 98, но вышли из строя только 12 и починить их в настоящее время нет возможности, так как необходимые запчасти уже не выпускают.

На заседании шла речь об оборудовании, которое приобрели для проведения ЧМ по футболу в 2018 году.

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Речь идет о министерстве, которое будет заниматься региональной политикой и массовыми коммуникациями.