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Общество9 декабря 2021 4:00

Большую партию дезинфекторов закупит ростовская городская больница № 20

На них планируется потратить более 2,6 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовская больница № 20 закупит дезинфицирующие средства

Ростовская больница № 20 закупит дезинфицирующие средства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская городская больница № 20 закупит масштабную партию дезинфицирующих средств. На их приобретение планируется потратить более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель, которому необходимо будет осуществлять поставку товара в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика.

Финансирование закупки будет осуществляться из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

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Закупка будет осуществляться согласно распоряжению правительства.