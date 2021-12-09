Большую партию дезинфекторов закупит ростовская городская больница № 20

Ростовская больница № 20 закупит дезинфицирующие средства
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ростовская городская больница № 20 закупит масштабную партию дезинфицирующих средств. На их приобретение планируется потратить более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель, которому необходимо будет осуществлять поставку товара в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика.
Финансирование закупки будет осуществляться из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вакцину от гриппа почти на десять миллионов рублей закупит донской Минздрав.
Закупка будет осуществляться согласно распоряжению правительства.