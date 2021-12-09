В Ростове 17-летний подросток заплатит 15 тысяч рублей за вождение авто без прав

17-летний ростовчанин заплатит штраф за вождение без прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице сотрудники госавтоинспекции наказали за вождение без прав 17-летнего подростка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инспектор ДПС остановил машину ВАЗ-217030, за рулем которой сидел несовершеннолетний юноша, а на пассажирском сидении ехала его мать. Правоохранители выяснили, что он имеет 17 полных лет и права, но они ему пока не выданы.

- В отношении подростка был составлен административный материал по статье 12.7 КРФ об АП. В отношении матери несовершеннолетнего также был составлен материал для передачи управления транспортным средством лицом, заведомо не имеющему права управления. Ей придется оплатить штраф в 30 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

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