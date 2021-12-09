Предновогодний ажиотаж: как работает почта в высокий сезон и как сделать свои письма более праздничными

Фото: Почта России

Традиционно декабрь – это чрезвычайно загруженный месяц для почтовых служб всего мира, и Почта России – не исключение. Количество посылок, писем, открыток, а в последнее десятилетие количество заказов через интернет растет в декабре день ото дня, достигая апогея незадолго до Нового года. И сегодня в 17:03 в эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудим предновогодние новости нашей почты и специфику работы перед праздниками с нашим гостем - директором макрорегиона «Южный» и УФПС Ростовской области Почты России Андреем Ершовым.

Андрей Ершов расскажет о мобильном приложении Почты России, работе почтоматов, спектре доступных услуг в почтовых отделениях.

Также он ответит на вопросы:

1. Насколько вырастает загруженность почтовых отделений в декабре?

2. Как Почта России готовится к высокому сезону?

3. Что делать дончанам, чтобы все праздничные подарки и посылки пришли в срок?

4. Как сделать свои открытки, письма и посылки ещё более праздничными?

5. Как правильно отправить письмо Деду Морозу?

Включайте радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 Fm сегодня в 17:00!