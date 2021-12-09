3,2 млрд рублей направили на лечение жителей Ростовской области от COVID-19

Число переболевших и инфицированных на Дону достигло 180762 Фото: Иван МАКЕЕВ

На медпомощь жителям Ростовской области из федерального бюджета дополнительно выделят 3,2 млрд рублей. Деньги в том числе пойдут на лечение заболевших COVID-19 или имеющих подозрение на эту инфекцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего же среди регионов России разделят сумму в 89 млрд рублей. Донской регион оказался на втором месте по объему средств. Больше направят только в Москву - 10,3 млрд рублей. По Московской области распределят 2,8 млрд. В других регионах страны цифры меньше.

По данным на утро 7 декабря, в Ростовской области количество переболевших и инфицированных достигло 180762. За сутки заболели еще 655 человек. Умерли 35 пациентов больниц, всего с начала пандемии скончались 9009 жителей региона.

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