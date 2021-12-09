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Общество9 декабря 2021 8:45

Ростовчанка потеряла больше миллиона рублей, поверив позвонившему ей незнакомцу

Мужчина сказал женщине, что работает в банке
Анна ШИЛЯЕВА
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Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница донской столицы стала жертвой афериста, сообщили в донском главке. Ростовчанке на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина.

Он сказал, что работает в службе безопасности банка. После чего мужчина напугал ростовчанку информацией, что по ее карте якобы проводятся сомнительные операции. Следом звонивший предложил женщине совершить ряд простых операций, чтобы сохранить накопления.

- Идя на поводу у лжесотрудника банка, заявительница продиктовала свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ей начали приходить уведомления о списании денег с карты, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В общей сложности, у женщины украли один миллион 325 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разыскивают афериста. Если злоумышленника найдут, а дело дойдет до суда, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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