648 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 9 декабря

Под наблюдением врачей сейчас находятся 3409 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области количество переболевших и инфицированных COVID-19 достигло 181410 человек. За прошедшие сутки заболели еще 648 жителей региона. Коэффициент распространения коронавируса составил 1. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах Дона. Больше всего - в Ростове - 185. В Таганроге - 38, в Шахтах - 36, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 23, Аксайский район - 20, Миллеровский и Неклиновский районы - по 18 заболевших. Меньше всего положительных тестов подтвердили в Дубовском, Кашарском, Милютинском, Усть-Донецком и Заветинском районах.

Скончались за прошедшие 24 часа 33 человека с COVID-19. Это 18 женщин 33, 55, 58, 65, 67, 68, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89 лет, а также 15 мужчин 37, 40, 58, 61, 62, 69, 80, 81, 84, 85, 95 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 9042 жителей Дона.

В стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 3409 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 31 человек, на неинвазивной ИВЛ - 305.

В лабораториях региона провели 18078 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 346,29.

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