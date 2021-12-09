33 человека умерли из-за COVID-19 в Ростовской области за сутки

В стационарах сейчас лечат 3409 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33 смерти среди пациентов с COVID-19 зафиксировали в Ростовской области за сутки. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Скончались 18 женщин от 33 до 89 лет, а также 15 мужчин от 37 до 95 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии не смогли спасти 9042 жителей Дона.

В стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 3409 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 31 человек, на неинвазивной ИВЛ - 305.

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