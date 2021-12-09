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Общество9 декабря 2021 10:25

В Таганроге из-за коммунальной аварии перебой с водой продлятся до 10 декабря

Вода в дома местных жителей сейчас поступает с пониженным давлением
Ангелина СКИБА
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Об ограничениях предупреждает водоканал

Об ограничениях предупреждает водоканал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Таганрога до 10 декабря воду будут подавать с пониженным давлением. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Как пояснили в компании, перебои с подачей ресурса в некоторых территориях будут происходить до 8 утра завтрашнего дня. В отдельных местах ситуацию обещают исправить к 24 часам 10 декабря.

- Ограничения ввели из-за аварии на Донском техническом водоводе в районе хутора Недвиговка, - пояснили в водоканале.

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