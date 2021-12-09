Жители Ростовской области высказались о перекрытом развороте в районе Новоперсиановки

Участок, о котором идет речь, всегда был довольно опасным для водителей. Фото: соцсети

Жители Ростовской области сейчас активно обсуждают закрытие поворота в районе поселка Новоперсиановка. В соцсетях мнения разделились: одни оказались решительно против такого нововведения, другие, наоборот, поддержали решение дорожников.

Люди отметили, что без разворота водителям теперь нужно делать крюк как минимум в 40 км, чтобы попасть домой. Та же история, по всей видимости, будет и с подвозом воды, хлеба, а также посещением скорой помощи. Однако при этом участок, о котором идет речь, всегда был довольно опасным, добавили пользователи сети.

- Этот участок кроме как «разворотом смерти» не назовешь, там все время народ попадал в ДТП. Правильно что его закрыли, к тому же на 1024 км уже запланировали сделать развязку после реконструкции трассы, - написал один мужчин.

- Разворот на трассе - очень опасно. А вот почему развязку не делают, хороший вопрос, - добавил еще один участник обсуждения.

Опасность подтвердили и в компании, которая перекрыла путь. Специалисты пояснили, что такие меры приняли для сокращения числа аварий.

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