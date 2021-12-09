Кого из прибывших в Ростовскую область из Стамбула и Дубая отправят на самозиоляцию

В Роспотребнадзоре отслеживают туристов, которые прибывают из стран, эпидемически неблагополучных по распространению штамма "омикрон" Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторых пассажиров, прибывающих в аэропорт Платов авиарейсами из Дубая и Стамбула могут посадить на строгую самоизоляцию в случае, если они могут занести в регион штамм коронавируса «омикрон». Об этом глава управления Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев рассказал во время брифинга в четверг, 9 декабря.

- К неблагополучным странам в отношении распространения штамма «омикрон» относятся Ботсвана, Лесото, Эсватини, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар и Гонконг, - перечислили Евгений Ковалев. - И работа эта проводится ежедневно.

Как объяснил главный санврач Дона, в Платов нет прямых рейсов из этих стран, но Роспотребнадзор вместе с авиакомпаниями и таможенниками проводят анализ прибывающих маршрутов на наличие на борту пассажиров, прибывших из неблагополучных по распространению штамма «омикрон» стран.

- Приходят маршруты из Стамбула и Дубаи, а это крупные авиационные хабы. Уже есть случаи, когда летели люди из эпидемически неблагополучных стран. Мы их встречаем в аэропорту, меряем им температуру, делаем экспресс-тест, параллельно забираем исследование ПЦР и выдаем постановление о самоизоляции. Сейчас минздравом Ростовской области определены обсерваторы, и это работает, - объяснил руководитель Роспотребнадзора Дона.

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