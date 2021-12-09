Василий Голубев предложил ввести новые налоговые льготы в Ростовской области

Предварительно, общий объем льгот составит почти 190 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев предложил ввести дополнительные налоговые льготы в Ростовской области. Эту идею теперь рассмотрят депутаты донского Заксобрания, сообщает сайт правительства региона.

По мнению главы региона, нужно освободить от сборов на имущество газораспределительные организации, которые занимаются социальными проектами. Решение должно улучшить ситуацию с выделением средств на увеличение протяженности сетей.

Еще одно изменение - снижение ставки на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов. Этот шаг должен положительно повлиять на развитие промышленного производства.

Третья часть поправок относится к инвестиционному налоговому вычету для участников национального проекта «Производительность труда».

Предварительно, общий объем льгот по новым мерам поддержки на 2022 год составит почти 190 млн рублей.

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