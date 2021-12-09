Где в Ростовской области не выявляются новые больные коронавирусом

Долгое время положительные результаты на ПЦР-тесты приходили в каждый район региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском сельском районе Ростовской области, что почти в 400 километрах от Ростова-на-Дону за последние две недели новых больных коронавирусом выявляют не каждый день. Это единственная в регионе территория: в остальных заболевших находят ежедневно. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев.

Радоваться этому не стоит, уточнил главный санврач региона. По его словам, в районе долгое время не выполняются требования по охвату населения тестированием на ковид, оттого больные могут и не выявляться.

- Таких было всего пару дней, - уточнил главный санврач региона. - Справедливости ради, на прошлой неделе здесь увеличили тестирование в два раза, хоть и не достигли определенного норматива.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнул, что Ростовская область «не падает» ниже установленных нормативов на ПЦР-тесты, а в последние недели охват растет.

- Мы вместе с Минздравом Ростовской области передаем быстрые экспресс-тесты в такие районы как Советский, чтобы на месте тестировать людей, - добавил Евгений Ковалев. - Это позволит увеличить объемы тестирования в районах.

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