Глава российского следственного комитета взял под личный контроль дело о смертельной аварии на Северном обходе

Контроль за делом о смертельном ДТП взял на контроль глава СК РФ. Фото: ГИБДД по РО

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о недавно произошедшей в донском регионе аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 декабря на Северном обходе донской столицы. Водитель иномарки Range Rover пошел на обгон и сначала по касательной зацепил Hyundai Accent, а затем столкнулся с ВАЗом. От сильного удара отечественное авто вылетело в кювет. Машина была больше похожа на металлолом. На момент аварии в ВАЗе находились двое взрослых и маленький ребенок, которые скончались на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Из опасений того, что виновник может избежать заслуженного наказания, родственники погибших обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросили его взять дело под собственный контроль.

Председатель СК поручил главе регионального УСКР Аслану Хуаде доложить об обстоятельствах расследования дела.

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