Ростовские коммунальщики подготовились к усиленному режиму работы в предстоящие праздники

В Ростове коммунальные службы скор перейдут на усиленный режим работы. Фото: администрация Ростова

В донской столице коммунальщики уже подготовились к переходу на усиленный режим работы, который будет действовать в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На усиленный режим перейдут 113 аварийно-восстановительных бригад, они будут вести круглосуточные дежурства. В работе будут задействованы 557 человек и 271 единица техники.

В преддверии праздников была проведена проверка укомплектованности аварийных бригад, работоспособности спецтехники и оборудования. Кроме того, к данному моменту подготовлены резервные источники электроснабжения на случай внештатных ситуаций и сформирован запас топлива. Все сотрудники прошли инструктаж.

- От непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Впереди рождественские и новогодние праздники, в эти дни нагрузка на коммунальную инфраструктуру возрастает. Между тем, жилищно-коммунальный комплекс должен работать максимально эффективно, без сбоев. В домах жителей всегда должны быть свет, тепло, вода. Возможные коммунальные аварии не должны испортить горожанам новогоднее настроение, - отметил Логвиненко.

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