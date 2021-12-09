В донской столице продолжается активная борьба с самозастроем

В Ростове продолжается борьба с замозастроями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местные власти продолжают активную борьбу с самозастроями. Только за ноябрь департамент имущественно-земельных отношений выдал десяток уведомлений о нем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улицах Боряна, 88а и Каракумской, 31 затройщик самовольно возвел многоэтажки. Кроме того, в переулке Сулинском, 6 и на улице Тимошенко, 10 власти зафиксировали нелегальную реконструкцию многоквартирных домов. На улице Русской, 41 был обнаружен незаконно установленный гараж.

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Чиновники намерены делать это за счет владельцев.