Найденную в заброшенном доме в центре Ростова переписку фронтовика передали его внуку

90 писем фронтовика нашли в старом доме новые хозяева. Фото: сайт правительства Ростовской области

Кадеты нашли внука бойца Великой Отечественной, чьи 90 писем затерялись в центре Ростова. В белокалитвинском Матвея Платова казачьем кадетском корпусе их вручили известному потомку фронтовика Василия Мордасова, который был призван на фронт из донской столицы в 1943 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Внуком оказался Андрей Мордасов — музыкальный руководитель ансамбля песни и пляски Южного военного округа, заслуженный артист Республики Ингушетия и доцент Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, а также лауреат международных конкурсов. Андрей Николаевич приехал познакомиться с кадетами-краеведами, которые и нашли его, чтобы вручить дедовы письма, которые обнаружил новый хозяин старого дома в Халтуринском переулке в центре Ростова.

Два года назад 90 конвертов оказались в музее кадетского корпуса. Эту находку передали поисково-краеведческому отряду «Платовцы». По тексту писем и документам, которые запросили поисковики, получилось выяснить, что боец родился в 1910 году, был женат, ушел на фронт, оставив дома жену, двух детей и мать с отцом. Но домой после войны не вернулся — осел в другом месте.

Отрывки писем публиковались в СМИ, и нашлись люди, знавшие семью фронтовика. Так и отыскали внука автора — Андрея.

- Это не единственный случай, когда кадеты помогают родственникам ушедших воинов узнать их боевой путь, место захоронения или целую историю семьи, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. – Юное поколение шефствует над 25 крупными воинскими захоронениями в нашем регионе, проводит серьезную поисковую и краеведческую работу.

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