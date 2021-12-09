В Таганроге на улице Дзержинского оборудуют новые пешеходные переходы

В Таганроге появятся новые пешеходные переходы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге планируется появление новых пешеходных переходов. Они будут оборудованы на улице Дзержинского. Сообщение об этом появилось в группе официального представительства проекта «Таганрогский трамвай» в социальной сети «ВКонтакте».

Установка дорожных знаков и нанесение разметки планируется неподалеку от перекрестка улицы Дзержинского с улицей Слесарной и Чугунным переулком. Они появятся недалеко от трамвайных остановок, также в этих местах появятся "лежачие полицейские".

- Два дополнительных пешеходных перехода, «лежачие полицейские» до и после «зебры», - все это нужно, чтобы обеспечить безопасный проход пассажиров от находящегося на тротуаре остановочного павильона к трамваю, - говорится в тексте сообщения.

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