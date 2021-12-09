В Шахтах грабитель сорвал золотую цепочку с шеи прохожего

В Шахтах злоумышленник ограбил местного жителя Фото: Иван АФАНАСЬЕВ

В Ростовской области злоумышленник сорвал золотое украшение с шеи местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Шахтах в местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что когда он поднимался по лестнице в подъезде, на него напал неизвестный и сорвал с его шеи золотую цепочку, а затем скрылся с места преступления. Общая стоимость похищенного составила 45 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Отрицать свою вину он не стал и сообщил, что сдал похищенное в ломбард, а свой поступок он объяснил тем, что ему нужны были деньги.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения

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