В Ростове полицейские задержали наркозакладчика

В Ростове поймали закладчика наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице правоохранители задержали распространителя наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время обыска у 40-летнего злоумышленника в кармане куртки были обнаружены 36 свёртков с разным содержимым. В одних лежал белый порошок, в других – вещество растительного происхождения. Подозреваемый рассказал, что делал закладки по городу, часть он уже успел разложить, но честно рассказал обо всех схронах.

- Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли наркотики растительного и синтетического происхождения, рассыпанные по бутылкам и пакетам, а также подготовленные для сбыта свёртки с «зельем», - говорится в тексте сообщения.

Позже стало известно, что в пакетиках лежали метадон, мефедрон и марихуана общей массой более полутора килограммов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и сейчас он находится под стражей.

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В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу.