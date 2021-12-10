В «Мегамаге» поделились секретами удачного шопинга

Фото: «Мегамаг»

Подготовка к Новому году – это не только праздничное настроение и ожидание чуда, но и мучительный выбор подарков, необходимость поездки по магазинам, суета и пробки на дорогах.

Как совместить приятное с полезным и превратить декабрьский шопинг в удовольствие для всей семьи? Выбирайте торговый центр, где есть не только магазины, но и развлечения. Например, в ТРК «Мегамаг» можно найти идеальные подарки для себя и близких: бытовую технику и гаджеты – в «DNS» и «М.Видео», сувениры и декор для дома – в «Кухенленд» и «Зебре», косметику – в «Подружке» и «ЛЭтуаль», украшения в «Sokolov», «Адамас» и «Наше золото», а также спортивные товары, игрушки и книги.

Но «Мегамаг» - это не только магазины. Каждый месяц здесь открываются новые площадки для семейного досуга. Так, в ноябре, начала свою работу интерактивная зона «Kill Stress» с тирами всех видов и выставкой оружия, а в декабре состоится открытие мультимедийного проекта «Васнецов. Ожившие полотна», который познакомит ростовчан с творчеством известного русского художника.

В преддверии новогодних праздников торговый комплекс подготовил для своих посетителей специальную праздничную программу. С 20 декабря все желающие смогут посетить ярмарку подарков и сувениров ручной работы, где будут представлены уникальные украшения, декор и предметы интерьера. Кроме того, для детей в «Мегамаге» будет работать Служба Деда Мороза. Благодаря этому ежегодному проекту десятки детей получают долгожданные новогодние подарки.

Любимые всеми зимние праздники — это прекрасная возможность порадовать семью покупками и подарить праздник себе и своим детям. А чтобы пробки и очереди не испортили праздничное настроение - не стоит откладывать поход в торговый центр на последние числа декабря.

Быть в курсе остальных событий ТРК «Мегамаг» можно, вступив в группы в соцсетях:

https://www.instagram.com/trk_megamag

https://vk.com/trk_megamag

На правах рекламы