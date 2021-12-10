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Общество10 декабря 2021 6:12

На выходных в донской столице ожидаются заморозки

Ночью столбики термометров будут опускаться до -1 градуса
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовчан ожидают заморозки

Ростовчан ожидают заморозки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донскую столицу на предстоящих выходных придут морозы. Об этом сообщили синоптики донского гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, в субботу, 11 декабря, в ночное время суток температура воздуха опустится до -1 градуса. А днем воздух прогреется до +2...+5 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Порывы ветра будут достигать 6-8 метров в секунду.

В воскресенье, 12 декабря, ночью температура также упадет до -1 градуса. Днем потеплеет до +2. Осадков также не предвидится, а ветер немного стихнет, его порывы будут достигать 5-7 метров в секунду.

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По ночам в ближайшее время установится минусовая температура.