На выходных в донской столице ожидаются заморозки

Ростовчан ожидают заморозки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донскую столицу на предстоящих выходных придут морозы. Об этом сообщили синоптики донского гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, в субботу, 11 декабря, в ночное время суток температура воздуха опустится до -1 градуса. А днем воздух прогреется до +2...+5 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Порывы ветра будут достигать 6-8 метров в секунду.

В воскресенье, 12 декабря, ночью температура также упадет до -1 градуса. Днем потеплеет до +2. Осадков также не предвидится, а ветер немного стихнет, его порывы будут достигать 5-7 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, как изменится погода к середине декабря в Ростовской области.

По ночам в ближайшее время установится минусовая температура.