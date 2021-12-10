Ростовская АЭС подарила новое световое оборудование одному из старейших учреждений культуры Волгодонска

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская АЭС приобрела новое световое оборудование для одного из старейших учреждений культуры Волгодонска – дворца культуры «Октябрь», на сумму 700 тыс. рублей. Новый свет будет работать не только в большом зале ДК «Октябрь», но и использоваться во время больших городских мероприятий, таких как празднование Дня Великой Победы, Дня города, Дня молодёжи и т.д., проводимых на открытых площадках Волгодонска.

Фото: Ростовская АЭС

- Ежегодно Ростовская АЭС и концерн «Росэнергоатом» выделяют средства для учреждений культуры Волгодонска. Так, в 2019 году по результатам проведения I-го Международного форума-фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома» город получил сертификат на 4 млн для приобретения сцены со светодиодными экранами и комплектов звукового и светового оборудования к ней, стоимостью порядка 4 млн рублей. Сейчас мы приобрели новый свет для ДК «Октябрь», - рассказал и.о. заместителя директора по персоналу Ростовской АЭС Пётр Горчанюк. Символично, что первым мероприятием, прошедшим с «новым светом», стал традиционный конкурс «Таланты АЭС – 2021», собравшим в этом году более 30 участников.

- В конце 2019 года, благодаря Ростовской АЭС, дворец культуры «Октябрь» получил замечательный диодный экран, который стал украшением всех концертов и городских мероприятий. И вот, несколько дней назад мы получили еще один подарок, это профессиональное световое оборудование, оно даст новые яркие краски всем праздничным мероприятиям Волгодонска, - подчеркнула директор ДК «Октябрь» Наталья Голинская.