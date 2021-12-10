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Общество10 декабря 2021 6:50

В Ростовской области на М-4 «Дон» перекрыли аварийный левый поворот

Ситуацию уже прокомментировали в «Автодоре»
Ангелина СКИБА
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Участок, о котором идет речь, всегда был довольно опасным для водителей. Фото: соцсети

Участок, о котором идет речь, всегда был довольно опасным для водителей. Фото: соцсети

В Ростовской области на платном участке трассы М-4 «Дон» изменили схему движения машин. Разворот на 1024 км отменили, теперь водители могут пользоваться развязкой на 1028 км. Время в пути увеличится на 13 минут, сообщили в компании «Автодор».

- При этом для доступности хутора Новоперсиановский сохраняется разворот на 1023 км по направлению из Москвы в сторону Ростова. Речь идет о въезде в населенный пункт со стороны донской столицы, - уточнили дорожники.

Поворот на 1024 км закрыли из-за роста аварийности. Только в 2021 году на этом участке погибли три человека, произошло 24 ДТП. Кроме того, нарушая все правила, там разворачивался школьный автобус.

В «Автодоре» добавили, что повысить безопасность в районе разворота пытались всеми возможными способами: наносили шумовые полосы, установили информационные щиты и приборы измерения скорости, но эти меры не помогли. Тогда решили перекрыть место и выставили камеры видеонаблюдения.

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