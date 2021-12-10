Под Ростовом эвакуировали работников и посетителей ТЦ «Мега»

Из-за оцепления на мосту собралась небольшая пробка Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 10 декабря, эвакуировали работников и посетителей ТЦ «Мега» в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Люди отмечают, что подъезд к торговой центру оцепили сотрудники полиции. Собралась небольшая пробка на мосту. При этом, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», особых заторов в районе здания нет.

В пресс-службе главного управления МВД ситуацию пока не комментируют, детали ситуации еще уточняются.

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