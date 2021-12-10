Еще 654 человека заболели коронавирусом в Ростовской области к утру 10 декабря

В лабораториях за 24 часа проверили 16123 теста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за прошедшие сутки еще у 654 человек выявили COVID-19. После этого количество переболевших и инфицированных с начала пандемии составило 182064. Обновленные цифры опубликовали власти региона сегодня, 10 декабря.

Новые случаи зарегистрировали в 54 городах и районах Дона. Больше всего подтвержденных тестов в Ростове - 184. Потом идут Таганрог - 40, Шахты - 37, Волгодонск - 27, Новочеркасск - 22, Неклиновский район - 19, Аксайский район - 18, в Азовском и Миллеровском районах по 14, в Батайске, Новошахтинске и Белокалитвинском районах по 13. Меньше всего заболевших - по 2 - в городе Зверево, Багаевском, Дубовском, Заветинском, Ремонтненском и Усть-Донецком районах.

За сутки умерли еще 32 человека. Это 16 женщин 63, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 90 лет, а также 16 мужчин 36, 57, 58, 61, 65, 67, 69, 70, 72, 75, 81, 83, 89, 91 года. У них были хронические заболевания.

Всего из-за вируса скончались 9074 жителя Дона, выздоровели - 156036. В больницах лечат 3330 человек, из них 31 находится на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии.

Специалисты в лабораториях за 24 часа проверили 16123 теста на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 346,9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на новогодние представления и в «Поезд Деда Мороза» не пустят без QR-кодов

Праздничную программу подготовили с учетом ограничений по COVID-19 (подробности)