В Ростовской области за сутки умерли 32 пациента с COVID-19

В больницах сейчас находятся 3330 заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области скончались еще 32 пациента с COVID-19. Об этом сообщили областные власти сегодня, 10 декабря.

Скончались 16 женщин от 63 до 90 лет и 16 мужчин от 36 лет до 91 года. У них были хронические заболевания. Всего вирус унес жизни 9074 человек на Дону.

Инфицированных и переболевших с начала пандемии зарегистрировали уже 182064 человека. Выздоровели за этот период 156036. В больницах сейчас находятся 3330 заболевших.

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Коэффициент распространения инфекции составляет 1 (подробности)